Пара на гидроцикле проехалась по толпе пловцов во время заплыва в Нижнем Новгороде

Фото: Рамиль Галиев

В Нижнем Новгороде 23 июля во время международного массового заплыва через Волгу X-WATERS произошло ЧП: гидроцикл на бешеной скорости пронесся через толпу спортсменов, пересекающих реку. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Нижний №1».

На кадрах видно, что ватербайк на всех порах промчался прямо по головам группы пловцов, которые переплывали Волгу. В это время проходили соревнования на дистанции в 1 километр.

После случившегося нарушители удрали с места происшествия. Как рассказали в Нижегородском ЛУ МВД России на транспорте, никто не пострадал. Сейчас полиция устанавливает личности нарушителей.

Сами участники соревнований, оказавшиеся на пути ватербайка, рассказали, что получили синяки и ссадины.