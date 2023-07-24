Восемь человек пострадали в столкновении автобуса и легковушки под Балахной

Авария произошла около поселка Первое Мая Балахнинского района. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Легковушка и автобус столкнулись в Нижегородской области 23 июля. По информации регионального ГУ МВД, это ДТП произошло в 18:15 около поселка Первое Мая Балахнинского района.

– 67-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом, следовавшим из Дзержинска в Заволжье, - говорится в сообщении.

В результате пострадали 8 человек, всех доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время дорожные полицейские выясняют, при каких обстоятельствах произошла эта авария.

Ранее сообщалось о массовой аварии на улице Академика Сахарова в Нижнем Новгороде, в которой пострадали 2 человека.

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