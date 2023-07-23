Международный заплыв на Волге в Нижнем Новгороде собрал более двух тысяч участников Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Международный заплыв X-Waters Volga, который прошел в Нижнем Новгороде, собрал более двух тысяч участников. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Всего в заплыве приняли участие 170 городов из России и других стран.

-23 июля 2023 года в рамках международной плавательной серии X-Waters Volga - 2023 состоялись три заплыва через Волгу на один км, три км и пять км. В этом году в нем приняли участие российские и иностранные пловцы, - отметили в сообщении пресс-служба.

В трехкилометровой дистанции поучаствовал полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, который проплыл дистанцию за 53 минуты 17 секунд, и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов (результат - 50 минут 21,9 секунды).

Игорь Комаров поделился, что участвует в заплыве уже не первый год. Он никогда не занимался профессионально плаваньем, для него это, как хобби, а также возможность подумать и поработать над собой.

Глава Удмуртии рассказал, что к заплыву готовился и для него преодолеть дистанцию было несложно.

В этом году заплыв через Волгу состоялся уже в седьмой раз. За все время он собрал более шести тысяч участников.