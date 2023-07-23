16-летняя девушка пропала в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Фото: поисково-спасательный отряд «Волонтер» во «ВКонтакте».

16-летняя Ванесса Михайлова пропала в Канавинском районе. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер» во «ВКонтакте».

Как отмечается, последний раз ее видели на остановке «Камчатский переулок» 23 июля около 01:00. Рост девушки 163 см. У нее худощавое телосложение, черные волосы с рыжими концами и карие глаза. Из особых примет – у девушки смуглая кожа и ожог на правом виске.

Она была одета в черную куртку, белую рубашку, темно-синие джинсы и черные кроссовки с оранжевыми полосками.

Все, кто обладает информацией о местонахождении девушки-подростка, просим обратиться по телефону 8 (831) 291-51-51 или +7-950-605-40-76.