Мужчина погиб под колесами скоростного поезда «Ласточка» в Володарском районе. Фото: Центральное МСУТ СКР

Скоростной поезд «Ласточка» насмерть сбил мужчину в Володарском районе. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Как отмечается, инцидент произошел 23 июля в 08:00. Машинист поезда подавал громкий сигнал, а также применил экстренное торможение для предотвращения столкновения, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм мужчина скончался.

На данный момент в ведомстве проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее стало известно, что жительница Нижнего Новгорода шла вдоль рельсов по железнодорожному пути. В то же время к станции «Кооперативная» подъезжал электропоезд «Нижний Новгород – Правдинск», который травмировал женщину.