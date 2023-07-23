Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июля 2023 15:28

Мужчина погиб под колесами скоростного поезда «Ласточка» в Володарском районе

Обстоятельства произошедшего устанавливают
Елизавета КОПЫЛОВА
Мужчина погиб под колесами скоростного поезда «Ласточка» в Володарском районе. Фото: Центральное МСУТ СКР

Мужчина погиб под колесами скоростного поезда «Ласточка» в Володарском районе. Фото: Центральное МСУТ СКР

Скоростной поезд «Ласточка» насмерть сбил мужчину в Володарском районе. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Как отмечается, инцидент произошел 23 июля в 08:00. Машинист поезда подавал громкий сигнал, а также применил экстренное торможение для предотвращения столкновения, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм мужчина скончался.

На данный момент в ведомстве проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее стало известно, что жительница Нижнего Новгорода шла вдоль рельсов по железнодорожному пути. В то же время к станции «Кооперативная» подъезжал электропоезд «Нижний Новгород – Правдинск», который травмировал женщину.