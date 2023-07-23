Труп человека нашли на Гребном канале в Нижнем Новгороде Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Труп мужчины был найден на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в телеграм-канале «Нижний Новгород Без Цензуры».

Погибшего накрыли белой простыней. Рядом с ним, на лавочке, сидели два мужчины. Предположительно один из них полицейский. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Комсомолка» направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области, чтобы выяснить подробности случившегося.

Напомним, ранее стало известно, что труп мужчины нашли у берега Волги на Волжской набережной в Нижнем Новгороде.