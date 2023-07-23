Обновленное мобильное приложение «МЧС России» представили для нижегородцев Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Нижегородцам представили обновленное мобильное приложение «МЧС России». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Обновления сделали в рамках выполнения государственного задания по внедрению современных информационных технологий. В приложение добавили функцию быстрого вызова экстренных служб, а также возможность получения пользователями приложения push-сообщений с экстренной информацией.

Приложение поможет жителем подготовиться к экстренным ситуациям, а также определить координаты своего местоположения, чтобы передать их экстренным службам.

В разделе «Что делать?» есть небольшие инструкции с правилами поведения в экстренных ситуациях, а также голосовой помощник, который позволит озвучить написанные статьи.

В разделе «Оказание первой помощи» можно найти информацию об оказании первой медицинской помощи при кровотечении, ожогах, травмах до прибытия скорой помощи.

На «Карте рисков» содержится ежедневная информация о возможных угрозах природного и техногенного характера.

Раздел «Проверь свою готовность» содержится актуальные чек-листы, которые помогут проверить свою готовность к чрезвычайным ситуациям.

В разделе «Проверь свои знания» собраны различные тесты.

Раздел «МЧС советует» содержит информацию о безопасности. Там рассказывают о причинах ЧС, а также действиях при ЧС.