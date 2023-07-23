Федеральный кабмин расширил границы ТОР «Саров» в Нижегородской области Фото: Иван Макеев

Правительство РФ расширило границы территорий опережающего развития «Саров» в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Такое решение позволит реализовать семь инвестпроектов с общим объемом вложений более 1,8 млрд рублей, появится более 200 рабочих мест. Заявку для изменения границ подготовил «Атом-ТОР».

-Расширение ТОР «Саров» почти в два раза – до 76 гектаров – несомненно, послужит дальнейшему улучшению инвестклимата региона. Инвесторы получат возможность воплощать свои проекты на территории с налоговыми льготами, жители – новые рабочие места, новые товары и услуги, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На территории технопарка «Саров» будут реализовывать проекты, связанные с локализацией и расширением производства трубопроводного запорного оборудования для АЭС. Кроме того, в планах запуск новой линии производства творога, производство шоколада и мармелада, а также открытие предприятий зерновых напитков, соков.

Также федеральный кабмин увеличил перечень видов экономической деятельности для резидентов ТОР. Теперь разрешена любая деятельность, кроме производства подакцизных товаров, лесозаготовки, оптовой и розничной торговли, финансовых услуг, страхования, аренды, лизинга, деятельности компаний сухопутного, водного и воздушного транспорта.

- В Нижегородской области, помимо ТОР «Саров», действуют территории опережающего развития в Володарске и Решетихе. Рассчитываем, что это решение федерального кабмина позволит привлечь еще больше инвестпроектов для диверсификации экономики моногородов, - поделился заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Напомним, ранее стало известно, что границы территории опережающего развития «Саров» расширят в Нижегородской области до 76 гектаров.