Водитель погиб, а пассажирка пострадала: ДТП с участием легковушки и мотоцикла произошло на Казанском шоссе

Один человек погиб в ДТП с участием легковушки и мотоцикла на Казанском шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Водитель мотоцикла погиб в результате столкновения с легковым автомобилем на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, ДТП произошло 23 июля около 00:30. 42-летняя нижегородка за рулем автомобиля Опель Корса столкнулась с мотоциклом. В результате 33-летний водитель мотоцикла и его 33-летняя пассажирка были доставлены в больницу им.Семашко. От полученных травм водитель мотоцикла скончался в больнице.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.