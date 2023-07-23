Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с КАМАЗом в Балахнинском районе

Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с КАМАЗом в Балахнинскком районе. Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Двое взрослых и четырехлетний ребенок пострадали в результате столкновения КАМАЗа и ВАЗ-2106 в Балахнинском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

По информации ведомства, ДТП произошло в 16:35 в поселке Большое Козино. Столкновение случилось напротив дома №45 по улице Скосырева. Виновником аварии является 22-летний водитель «Жигулей», который по предварительным данным находился в состоянии алкогольного опьянения и не предоставил преимущества в движении КАМАЗу. Кроме того, у виновника ДТП не было прав управления ТС.

В результате столкновения пострадал водитель ВАЗ-2106, а также двое пассажиров, среди них 22-летняя девушка и четырехлетний ребенок. 21-летний водитель КАМАЗа не пострадал.