Крупный пожар потушили в сенохранилище в Нижегородской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крупный пожар, площадью 800 кв. метров, потушили в сенохранилище в деревне Большие Мосты Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило 22 июля в 23:31. Пожарные незамедлительно выехали на место происшествия и в кратчайшее время сняли угрозу распространения огня. В 01:20 пожар был локализован, а в 02:38 было ликвидировано открытое горение. Погибших и пострадавших нет. Все запасы сена были уничтожены пожаром.

В тушении пожара были задействованы 16 пожарных и шесть единиц техники. Причина возгорания неизвестна. Обстоятельства случившего выясняются.