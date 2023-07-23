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НовостиОбщество23 июля 2023 8:43

Перечень услуг по «Карте Победы» планируют расширить в Нижегородской области

Карта распространяется на ветеранов
Елизавета КОПЫЛОВА
Перечень услуг по «Карте Победы» планируют расширить в Нижегородской области

Перечень услуг по «Карте Победы» планируют расширить в Нижегородской области

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перечень услуг по «Карте Победы» расширят для нижегородских ветеранов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Как отмечается, в текущем варианте «Карты Победы» есть недочеты, новый перечень услуг появится в ближайшее время. Соответствующее поручение дал Андрей Гнеушев министру социальной политики региона.

Напомним, «Карта Победы» будет давать возможность приобретать бесплатные билеты на мероприятия в культурных учреждениях и даже посещать ФОКи для ветеранов. Ранее отмечалось, что более 170 тысяч нижегородцев получат «Карты Победы».