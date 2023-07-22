Сессия государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» прошла в Нижнем Новгороде 22 июля

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Выездная проектная сессия для государственных и муниципальных служащих состоялась в Нижнем Новгороде 22 июля. Мероприятие прошло в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной.

Сессия собрала 120 представителей молодых перспективных управленцев, также в мероприятии приняли участие министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева, министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева и другие спикеры.

«ГосСтарт» - программа сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих, позволяющая начать карьеру в этой сфере, а также приобрести необходимые знания и навыки для профессионального развития.