«Зенит» со счетом 2:0 обыграл «Пари НН» в Нижнем Новгороде 22 июля

Во 2 тайме был удален Александров. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская футбольная команда «Пари НН» со счетом 0:2 проиграла «Зениту» из Санкт-Петербурга в домашнем матче 1 тура Российской премьер-лиги 22 июля.

Уже в первые 15 минут нижегородская команда показала зубы — Николай Калинский получил возможность открыть счет, но пробил левее ворот. Гости также получили возможность забить, однако штрафной не был реализован — мяч попал в стенку.

На старте 2 тайма был удален Виктор Александров. «Зенит» вновь не реализовал штрафной. Следом получил предупреждение и Эдгар Севикян.

На 58-й минуте гости забили свой первый гол, отличился Матео Кассьерра. Игроки петербургской команды стали чаще заглядывать в штрафную соперника. На 83 минуте Кассьерра вновь огорчил вратаря нижегородцев — 0:2.

Свой следующий матч «Пари НН» проведет 25 июля на домашней арене. Соперником нижегородцев станет столичное «Динамо». Начало встречи в 18:30.