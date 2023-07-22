Более 12 тысяч зрителей посетили матч «Пари НН» - «Зенит» в Нижнем Новгороде

Более 12 тысяч зрителей посетили футбольный матч команд «Пари НН» и «Зенит» в Нижнем Новгороде 22 июля. Фото: Мария СОРОКИНА

Более 12 тысяч зрителей посетили футбольный матч команд «Пари НН» и «Зенит» в Нижнем Новгороде 22 июля. Об этом сообщает корреспондент «КП», присутствующий на стадионе «Нижний Новгород».

- В основном заняты все нижние сектора 45-тысячного стадиона, - передает репортер.

В настоящее время продолжается второй тайм. Первый игровой отрезок закончился со счетом 0:0, сейчас «Зенит» ведет со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что накануне нового сезона Российской Премьер-лиги в футбольном клубе «Пари НН» произошли серьезные изменения. Равиль Измайлов покинул пост генерального директора клуба, вместо него пришел бывший глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.