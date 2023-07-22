«Пари НН» и «Зенит» не открыли счет в первом тайме. Фото: Мария СОРОКИНА

Футбольный клуб «Пари НН» и питерский «Зенит» не открыли счет в первом тайме встречи, которая проходит в Нижнем Новгороде 22 июля. Об этом сообщает корреспондент «КП – Нижний Новгород», присутствующий на матче.

Обе команды имели возможность открыть счет по ходу игры, однако счет так и остался по нулям. Николай Калинский пробил левее ворот, а зенитовцы не реализовали штрафной.

Напомним, накануне начала сезона в «Пари НН» произошли серьезные изменения в руководстве: Равиль Измайлов покинул пост генерального директора клуба, вместо него пришел бывший глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.