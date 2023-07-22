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НовостиЗдоровье22 июля 2023 13:14

Нижегородские медики рассказали о способах тренировки мозга

22 июля отмечается Всемирный день мозга
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородские медики рассказали о способах тренировки мозга.

Нижегородские медики рассказали о способах тренировки мозга.

Фото: Андрей КАРА

Нижегородские медики рассказали о способах тренировки головного мозга. Советы по сохранению здоровья этого важнейшего органа дали врачи областной клинической больницы им. Семашко.

По словам главного врача больницы Сергея Богданова, в этом году около трех тысяч пациентов получили медицинскую помощь при проблемах, связанных с головным мозгом. Такие пациенты проходят лечение в пяти отделениях: неврологическом, нейрохирургическом, отделении реанимации и интенсивной терапии, профильном отделении для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, а также в отделении реабилитации.

Хороший эффект дают регулярные тренировки головного мозга. Для поддержания его здоровья следует чаще пользоваться нерабочей рукой в быту, давать организму умственную и физическую нагрузку – это развивает неврологическую пластичность и улучшает нейронные связи.