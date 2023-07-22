«Позировали для сториз и давали «пять»: Группа «Банд’Эрос» выступила на открытии нового сезона РПЛ в Нижнем Новгороде

Группа «Банд’Эрос» выступила перед началом матча «Зенит» и «Пари НН». Фото: Мария СОРОКИНА

Новый футбольный сезон Российской премьер-лиги стартует сегодня в Нижнем Новгороде с матча «Пари НН» и «Зенита». До начала игры еще несколько минут, но публика уже на взводе. И все благодаря выступлению группы «Банд’Эрос» на открытии нового сезона.

- Главные звезды – это вы сегодня! – кричали музыканты болельщикам, которые радостно подпевали любимым хитам.

Вообще на стадионе царит удивительная гармония: музыканты с удовольствием позировали и давали «пять» поклонникам, а те хором распевали знакомые всем песни.

- Она хотела бы жить на Манхэттене, - в унисон подхватывал весь стадион.

Напомним, посмотреть матч «Пари НН» - «Зенит» можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции в 15:00.