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НовостиАвто22 июля 2023 10:54

Движение на мосту через реку Люнда, где провалилась бетономешалка, восстановлено

Пока здесь могут ездить только легковушки
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Движение на мосту через реку Люнда, где провалилась бетономешалка, восстановлено. Фото: тг-канал Нижний Новгород без цензуры

Движение на мосту через реку Люнда, где провалилась бетономешалка, восстановлено. Фото: тг-канал Нижний Новгород без цензуры

В Воскресенском районе восстановлено движение по мосту через реку Люнда, куда сегодня утром провалилась бетономешалка. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

- Автомобиль с моста убран. Движение легкового транспорта сейчас восстановлено. До конца июля планируется восстановить движение и для легких грузовиков, - сообщили в ведомстве.

Напомним, автобетоносмеситель провалился на деревянном мосту через реку Люнда на подъезде к деревне Шишенино. Задние колеса грузовика провалились, продавив старый деревянный настил. С обеих сторон перед мостом установлен дорожный знак, запрещающий проезд машинам с массой более 4 тонн, однако водитель Камаза его проигнорировал.