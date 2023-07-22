Движение на мосту через реку Люнда, где провалилась бетономешалка, восстановлено. Фото: тг-канал Нижний Новгород без цензуры

В Воскресенском районе восстановлено движение по мосту через реку Люнда, куда сегодня утром провалилась бетономешалка. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

- Автомобиль с моста убран. Движение легкового транспорта сейчас восстановлено. До конца июля планируется восстановить движение и для легких грузовиков, - сообщили в ведомстве.

Напомним, автобетоносмеситель провалился на деревянном мосту через реку Люнда на подъезде к деревне Шишенино. Задние колеса грузовика провалились, продавив старый деревянный настил. С обеих сторон перед мостом установлен дорожный знак, запрещающий проезд машинам с массой более 4 тонн, однако водитель Камаза его проигнорировал.