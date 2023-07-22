Массовая рыбалка в фонтане состоится в Автозаводском парке 22 июля

Фото: Автозаводский парк

Традиционный «День рыбака» отметят в Автозаводском парке 22 июля. В субботу в 14.00 здесь пройдет массовая рыбалка в фонтане – карпов можно будет ловить удочкой, руками, майками и пакетами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Победители будут определены в девяти номинациях: «Самый большой улов в кг», «Первая пойманная рыба», «Самая большая пойманная рыба», «Самый юный рыбак», «Самая удачливая рыбачка» и других. Для детей будет организован отдельный тур и конкурс рисунков на асфальте. Победители получат памятные дипломы и ценные призы.

К слову, в ближайшее время Автозаводский парк ждет грандиозная перезагрузка. В этом году запланирована презентация проекта реконструкции парка, а реализация программы намечена на 2023-2026 года.