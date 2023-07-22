Нижегородцы могут выиграть ночную прогулку по метрополитену

Ночью в подземке кипит своя жизнь. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители Нижнего Новгорода могут совершить ночную прогулку по метрополитену – для этого необходимо победить в конкурсе, который подземка проводит совместно с социальной сетью Вконтакте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сделать фото на фоне медиаэкрана, на котором транслируются ролики о нижегородском метро, и выложить на своей странице в Вк с хештегом #вметроночью. Итоги конкурса будут подведены 1 августа. Победитель сможет побывать в нижегородской подземке и посмотреть, как работает метро ночью и как снимают ролики для социальной рекламы.

- Наша подземка – это не только станции. Это применение новых технологий, люди, которые в нем работают, да и пользователи метро, которых вы видите каждый день. Взаимодействуя с сотрудниками разных служб, мы рассказали подписчикам о сотрудниках метро, представителях множества разных профессий, - подчеркнула ведущая проекта Ксения Киселева.