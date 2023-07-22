Улицу Пролетарскую на Мещере перекроют 23-24 июля

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Улицу Пролетарскую в микрорайоне Мещерское озеро временно перекроют в Нижнем Новгороде 23-24 июля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным мэрии, речь идет об участке на пересечении улиц Пролетарской и Акимова в сторону улицы Народной. Проехать здесь нельзя будет с 12.00 23 июля до 10.00 24 июля. В это время на проезжей части будут проводиться ремонтные работы на инженерных сетях.

В связи с этим изменятся маршруты нескольких автобусов. В частности, А-9, А-22, А-52, Т-24 будут ходить с разворотом у поста ДТП под Борским мостом. Автобусы А-57, А-66, А-69 при движении с Мещеры будут ходить по улице Карла Маркса, Улице Сергея Акимова и далее по маршруту.

Троллейбус №3 по пути с Мещеры будет идти по Мещерскому бульвару, улице Сергея Есенина, улице Мурашкинская, Московскому шоссе, проспекту Героев и далее по маршруту. Троллейбус № 5 – по тем же улицам, только следовать он будет не по проспекту Героев, а по Сормовскому шоссе.

Троллейбусный маршрут № 25 при движении с Мещерское озера будет следовать по Мещерскому бульвару, улице Сергея Есенина, улице Мурашкинская, Московскому шоссе и далее по маршруту.