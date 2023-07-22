Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника торговли 22 июля

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородских работников торговли с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 22 июля.

Глава региона справедливо отметил, что торговля – важная сфера в жизни общества. И сегодня эта отрасль в Нижегородской области показывает хорошие результаты: появляются новые форматы торговли, внедряются новые технологии. Серьезным испытанием для торговли стало санкционное давление западных стран.

- Спасибо каждому из вас, кто стремится сделать лучше свою сферу деятельности и работает на результат! В профессиональный праздник желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! Пусть выбранный путь приносит радость и удовлетворение! – обратился к представителям торговли Никитин.