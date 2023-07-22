Нижегородская телебашня включит подсветку в честь заплыва X-WATERS VOLGA. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде телебашня включит тематическую подсветку в честь заплыва X-WATERS VOLGA, который состоится 23 июля. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий цент.

Праздничная иллюминация будет украшать телевышку два дня: ее можно будет увидеть 22 и 23 июля с 21.30 до 00.00. Грани вышки украсит сине-голубая подсветка – символ речных волн, фирменные логотипы мероприятия, бегущая строка «Самый массовый заплыв в России» и фраза-логотип «Нижний Новгород - Молодежная столица России».

Самый массовый заплыв в России X-WATERS Volga состоится в Нижнем Новгороде 23 июля. Пловцам предстоит преодолеть одну из трёх дистанций – 1 км, 3 км или 5 км. Стартовая и финишная площадка будет располагаться около катера «Герой» на Нижневолжской набережной.