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НовостиПроисшествия22 июля 2023 6:08

Два водителя погибли в лобовом ДТП в Арзамасе 21 июля

Иномарка вылетела на встречную полосу
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Два водителя погибли в лобовом ДТП в Арзамасе 21 июля.

Два водителя погибли в лобовом ДТП в Арзамасе 21 июля.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Два человека погибли при столкновении двух легковых машин в Арзамасе вечером 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел на 108 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов около десяти часов вечера.

- 38-летний водитель «Мазды», двигаясь с превышением скорости, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Калиной», за рулем которой находился 34-летний мужчина, - пояснили в ГАИ.

От удара отечественная легковушка улетела в кювет и превратилась в груду металла. Оба водителя скончались на месте до приезда скорой. По информации дорожной полиции, оба они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Напомним, еще одно смертельное ДТП произошло в тот же день в Арзамасе: там фура насмерть задавила 8-летнего мальчика.