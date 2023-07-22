«Мама на машине ехала рядом»: Фура насмерть задавила восьмилетнего мальчика в Арзамасе

Фура насмерть задавила восьмилетнего мальчика в Арзамасе. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшная трагедия произошла в минувшую пятницу в Арзамасе Нижегородской области: там фура насмерть задавила восьмилетнего мальчика, который ехал на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД ГУ МВД России.

Всё произошло на пересечении улиц Володарского и Ленина. 57-летний водитель грузовика Iveco сбил мальчика, который ехал на велосипеде. По данным регионального СК, ребенок пересекал дорогу.

- Ребенок двигался на велосипеде по проезжей части, мать на машине двигалась рядом, - уточнили в ГИБДД.

Мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, которое будет расследовать Следственный комитет.