Энергетики «Нижновэнерго» готовы к работе в условиях надвигающейся непогоды

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, в ближайшие 1-3 часа 21 июля с сохранением ночью 22 июля, местами по Нижегородской области ожидаются грозы, ливни, град,сильный ветер с порывами до 21 м/с.

В филиале «Россети Центр и Приволжье»-«Нижновэнерго» к оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 204 бригады энергетиков: 679 специалистов и 353 единицы спецтехники. Также в распоряжении филиала имеется 302 резервных источника электроснабжения мощностью более 7,9 кВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

В филиале ведется непрерывный мониторинг метеорологической и оперативной обстановки в регионе, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. За работой энергообъектов установлен особый контроль.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.