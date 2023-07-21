Выпуск автобусов увеличат на трёх маршрутах в Нижнем Новгороде с августа

Автобус. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Выпуск автобусов, проходящих мимо крупных промышленных и социально значимых предприятий, увеличат в Нижнем Новгороде с начала августа. Интервалы движения сократятся до 15-20 минут в утренние и вечерние часы пик для автобусов А-63, А-51 и А-72. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Увеличение выпуска на этих маршрутах стало возможным за счет перераспределения дублирующих маршрутов между государственными и частными перевозчиками, – уточнили в сообщении.

Так, маршруты А-45 «ЗКПД-4 - Микрорайон Верхние Печеры» и А-65 «Улица Космическая - ЗКПД-4» будут обслуживаться теми же перевозчиками, что и их 100%-ные дублеры Т-45 и Т-65.

Напомним, что маршрут автобуса А-84 продлят до станции метро «Автозаводская» с 21 июля.

Также Нижегородская область получит 1,1 млрд рублей из федерального бюджета на покупку новых автобусов. На эти средства регион сможет купить 173 современные машины для пассажирских перевозок.

А ещё движение трех автобусов изменится из-за перекрытия улицы Сергея Акимова в Нижнем Новгороде. Проезд будет закрыт с 8.00 8 июля до конца суток 4 августа по улице Сергея Акимова на съезде с Борского моста в сторону улицы Народной.