Ливни и сильный ветер придут в Нижний Новгород в ближайшие часы

Экстренное предупреждение объявило МЧС. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Экстренное предупреждение объявило МЧС. Ухудшение погоды ожидается в Нижнем Новгороде 21 июля 2023 года.

– В ближайшие 1-3 часа местами по Нижегородской области ожидаются ливни, отдельные порывы юго-западного ветра 16-21 м/с, – говорится в сообщении ГУ МЧС по Нижегородской области.

Такая погода сохраниться и ночью 22 июля.

Спасатели рекомендуют по возможности оставаться дома и не выходить на улицу в этот период, но если стихия застала вас врасплох, постарайтесь укрыться в ближайшем здании. Ни в коем случае не прячьтесь под большими старыми деревьями, держитесь подальше от широкоформатных и слабоукрепленных конструкций.