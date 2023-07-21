Движение транспорта ограничат на улице Рождественской из-за гастрофестиваля 22 июля

Схема. Фото: ЦОДД.

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке улицы Рождественской в Нижнем Новгороде. Речь идет об участке от площади Маркина до площади Благовещенской. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Проезд запретят с 00:01 22 июля до 05:00 23 июля. Это связано с проведением фестиваля «Гастрономическая Рождественская».

– В указанное время движение трамвая №11 будет приостановлено, – уточнили в департаменте. – Припаркованные автомобили будут перемещены на охраняемую стоянку.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что второй сезон ресторанного фестиваля «Гастрономическая Рождественская» пройдет этим летом в Нижнем Новгороде. Старт мероприятиям дадут уже 3 июня. Каждую субботу с 12:00 до 22:00 горожане и туристы смогут провести время на уютных летних верандах, попробовать специальные сеты и позиции в меню, а также поучаствовать в мастер-классах.