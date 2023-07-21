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НовостиПолитика21 июля 2023 13:20

На пост главы нижегородского минздрава могут назначить Галину Михайлову

Сейчас она занимает должность первого заместителя министра
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
На пост главы нижегородского минздрава могут назначить Галину Михайлову.

На пост главы нижегородского минздрава могут назначить Галину Михайлову.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На пост министра здравоохранения Нижегородской области могут назначить Галину Михайлову, которая сейчас занимает должность первого заместителя главы минздрава. Об этом сообщает губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, во всех достижениях нижегородской сферы здравоохранения есть личный вклад Галины Михайловой. Это и работа в пандемию, и ремонты больниц и поликлиник, закупка транспорта для медучреждений и прочее.

- Галина Васильевна показала себя как ответственный управленец, заслужила признание профессионального сообщества, - подчеркнул губернатор.

На пост заместителя губернатора, который будет курировать медицину и образование, рассматривают кандидатуру Андрея Чичерина, который сейчас занимает должность первого заместителя министра финансов региона.

- До минфина он работал заместителем министра здравоохранения региона. Специфику отрасли знает. В минфине курирует разные направления, в том числе реализацию социальных проектов, а также активно взаимодействует с муниципалитетами. Знание территорий и потребностей жителей имеет огромное значение в этой работе, - аргументировал Глеб Никитин.

Как сообщалось ранее, Давид Мелик-Гусейнов, возглавлявший министерство здравоохранения Нижегородской области последние три года, покинул должность. Теперь он будет работать генеральным директором футбольного клуба «Пари НН».