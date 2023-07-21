На пост главы нижегородского минздрава могут назначить Галину Михайлову. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На пост министра здравоохранения Нижегородской области могут назначить Галину Михайлову, которая сейчас занимает должность первого заместителя главы минздрава. Об этом сообщает губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, во всех достижениях нижегородской сферы здравоохранения есть личный вклад Галины Михайловой. Это и работа в пандемию, и ремонты больниц и поликлиник, закупка транспорта для медучреждений и прочее.

- Галина Васильевна показала себя как ответственный управленец, заслужила признание профессионального сообщества, - подчеркнул губернатор.

На пост заместителя губернатора, который будет курировать медицину и образование, рассматривают кандидатуру Андрея Чичерина, который сейчас занимает должность первого заместителя министра финансов региона.

- До минфина он работал заместителем министра здравоохранения региона. Специфику отрасли знает. В минфине курирует разные направления, в том числе реализацию социальных проектов, а также активно взаимодействует с муниципалитетами. Знание территорий и потребностей жителей имеет огромное значение в этой работе, - аргументировал Глеб Никитин.

Как сообщалось ранее, Давид Мелик-Гусейнов, возглавлявший министерство здравоохранения Нижегородской области последние три года, покинул должность. Теперь он будет работать генеральным директором футбольного клуба «Пари НН».