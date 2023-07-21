Нижегородские депутаты предлагают увеличить соцвыплаты семьям на новое жилье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородские депутаты предлагают увеличить социальные выплаты на приобретение или строительство жилья молодым семьям. Данный вопрос обсуждался на заседании по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу в ЗСНО.

В настоящее время на реализацию программы поддержки молодых семей выделено 24 миллиона рублей из федерального бюджета и 40 миллионов из областного. Однако данных средств не хватает для того, чтобы обеспечить выплаты для всех нуждающихся семей. Таких насчитывается свыше 900.

Известно, что в 2022 году соцвыплаты получили 89 молодых семей, а в 2023 году деньги получат 64 молодые семьи.

Подобное обращение депутаты направят на рассмотрение в Правительство РФ.

Напомним, что малоимущих жителей Нижнего Новгорода освободят от оплаты за пользование жильем, которое у них имеется по договору социального найма. Внесение изменений продиктовано необходимостью приведения местного законодательства в соответствие с федеральными нормативными актами. Проект решения предусматривает освобождение малоимущих нижегородцев от внесения платы за наем помещений, находящихся в муниципальной собственности.