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НовостиОбщество21 июля 2023 12:35

Дом причту и три многоэтажки построят в Ленинском районе

Строительство запланировано в районе улиц Самочкина, Кировская и Дружбы
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Дом притчу и три многоэтажки построят в Ленинском районе.

Дом притчу и три многоэтажки построят в Ленинском районе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе Нижнего Новгорода планируют построить дом причту и три многоэтажки, а также реконструировать детский сад. Об этом пишет NewsRoom24 со ссылкой на документы на сайте мэрии.

Новые дома появятся в границах улиц Самочкина, Кировской и Дружбы. Двухэтажный дом причта расположится на территории Алексиевской церкви, которую хотят отремонтировать. Рядом будут построены две девятиэтажки, а на соседней улице – еще один дом. Документацию по планировке территории разрабатывает ООО «Сфера» по заказу Нижегородской епархии.

Проект предусматривает реконструкцию детского сада и строительство подземной парковки на 76 автомобилей. Ради строительства новых домов будет снесено девять малоэтажек.

Общественные обсуждения проекта пройдут с 26 июля по 4 августа.