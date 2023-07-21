Дом причту и три многоэтажки построят в Ленинском районе

Дом притчу и три многоэтажки построят в Ленинском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе Нижнего Новгорода планируют построить дом причту и три многоэтажки, а также реконструировать детский сад. Об этом пишет NewsRoom24 со ссылкой на документы на сайте мэрии.

Новые дома появятся в границах улиц Самочкина, Кировской и Дружбы. Двухэтажный дом причта расположится на территории Алексиевской церкви, которую хотят отремонтировать. Рядом будут построены две девятиэтажки, а на соседней улице – еще один дом. Документацию по планировке территории разрабатывает ООО «Сфера» по заказу Нижегородской епархии.

Проект предусматривает реконструкцию детского сада и строительство подземной парковки на 76 автомобилей. Ради строительства новых домов будет снесено девять малоэтажек.

Общественные обсуждения проекта пройдут с 26 июля по 4 августа.