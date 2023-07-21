Фото: АО "Транснефть - Верхняя Волга"

36 тысяч мальков стерляди выпустило АО «Транснефть–Верхняя Волга» в Нижегородской и Владимирской областях. Зарыбление было проведено на Чебоксарском водохранилище и реке Оке, сообщает пресс-служба компании

В общей сложности в первом полугодии 2023 года предприятие направило на поддержку экологии 20 млн рублей. Половина средств была направлена на реализацию мероприятий по охране водных ресурсов. Сточные воды на объектах предприятия очищаются до такой степени, что не вредят даже ценным промысловым породам рыб.

Эколого-аналитические лаборатории компании ежедневно анализируют пробы сточных, природных, питьевых вод и воздуха. В целях повышения качества очистки производственно-дождевых увеличена периодичность обслуживания и смены фильтрующих загрузок очистных сооружений на объектах предприятия до двух раз в год. Это позволило исключить вероятность попадания загрязняющих веществ в превышающих нормативы количествах в естественные водоемы.

За последние 10 лет были реконструированы очистные сооружения на нефтеперекачивающей станции «Горький», наливных станциях «Нагорная» и «Солнечногорская». На головной перекачивающей станции «Шилово-3», обеспечивающей прием авиационного топлива для дальнейшей его транспортировки в направлении Московского авиационного узла, были построены новые очистные сооружения в соответствии с современными требованиями экологической безопасности.