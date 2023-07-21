25 новых многофункциональных спортплощадок появятся в Нижнем Новгороде в 2023 году

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Как минимум 25 новых многофункциональных спортивных площадок появятся в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на мэра Юрия Шалабаева.

Обычно в Нижнем Новгороде устанавливают 16 таких площадок в год, но в этом году их количество было увеличено до 25. Такое решение было принято по многочисленным просьбам нижегородцев, которые часто просят установить рядом с домом площадку для занятий спортом. Такие многофункциональные комплексы помогут как подготовиться к сдаче ГТО, так и просто поддерживать себя в хорошей физической форме.

- 12 из них уже установлены. Эти площадки стали настоящим центром притяжения, нижегородцы приходят, чтобы подготовится на них к сдаче ГТО, приобщиться к здоровому и активному образу жизни, - это очень важно особенно для подрастающего поколения, - рассказал директор городского департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков.