Равиль Измайлов покидает пост генерального директора «Пари НН». Фото: Мария СОРОКИНА

Равиль Измайлов покидает пост генерального директора футбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, в этой должности Равиль Измайлов проделал «гигантскую работу».

- Менеджменту под его руководством удалось существенно улучшить финансовую и хозяйственную устойчивость клуба. Выросли доходы. Более того, клуб смог закрыть долги предшественников, - отметил Никитин.

Однако самый главный результат заключается в том, что под руководством Измайлова «Пари НН» смог выйти в РПЛ и закрепиться там.