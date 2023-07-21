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НовостиСпорт21 июля 2023 11:43

Равиль Измайлов покидает пост генерального директора «Пари НН»

Губернатор Глеб Никитин назвал проделанную им работу гигантской
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Равиль Измайлов покидает пост генерального директора «Пари НН».

Равиль Измайлов покидает пост генерального директора «Пари НН».

Фото: Мария СОРОКИНА

Равиль Измайлов покидает пост генерального директора футбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, в этой должности Равиль Измайлов проделал «гигантскую работу».

- Менеджменту под его руководством удалось существенно улучшить финансовую и хозяйственную устойчивость клуба. Выросли доходы. Более того, клуб смог закрыть долги предшественников, - отметил Никитин.

Однако самый главный результат заключается в том, что под руководством Измайлова «Пари НН» смог выйти в РПЛ и закрепиться там.