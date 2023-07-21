Зал для выписки обновили в роддоме №4 Нижнего Новгорода. Фото: тг-канал ДавидМГ

Зал для выписки открылся после ремонта в родильном доме №4 Нижнего Новгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

О том, что выписные залы нижегородских родильных домов ждет трансформация, стало известно 1 июня. И вот спустя почти два месяца в роддоме №4 открылась обновленная выписная комната.

- Стильно, экологично, светло, комфортно, доброжелательно… А еще родственники могут наблюдать за первым пеленанием малыша на огромном телевизоре… И даже пройти виртуальный тур по роддому, узнав больше о месте, где произошло волшебство рождения ребеночка, - рассказал Мелик-Гусейнов.