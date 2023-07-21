Момент массового ДТП на улице Сахарова в Нижнем Новгороде попал на видео

Массовая авария на улице академика Сахарова около ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде попала на видео. Момент столкновения запечатлела камера наблюдения, размещенная на одном из зданий. Запись опубликована в сообществе «ЧП ДТП Нижний Новгород» ВКонтакте.

На кадрах видно, как водитель красной машины затормозил почти полностью остановившись, но в лоб ей влетела потерявшая управление БМВ.

Напомним, сразу три машины столкнулись в районе ЖК «Цветы» вчера днем.

- 38-летний водитель не справился с управлением автомобилем БМВ. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Дэо Нексиа», а также с автомобилем «Фольксваген», - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

Удар оказался такой силы, что машины смяло и разбросало по всей дороге. Пострадали два человека.