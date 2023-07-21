Контракты на поставку электробусов и зарядных станций заключены в Нижнем Новгороде

Электробус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Контракты на поставку электробусов и зарядных станций к ним заключены в Нижнем Новгороде. Основная поставка ожидается в октябре текущего года. Об этом сообщил корреспондент «Комсомолки», присутствовавший на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству в ЗСНО.

– В верхнюю часть города у нас будут поставлены 62 электробуса с увеличенной емкостью батареи, что позволит транспорту всю смену работать без подзарядки. Заряжать транспортные средства будут во время ночного отстоя в депо, – рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин. – В нижнюю часть Нижнего Новгорода будет поставлен 51 электробус.

Появление электробусов на дорогах Нижнего Новгорода также позволит продлить маршруты в новые крупные микрорайоны: «Цветы», «Новая Кузнечиха», Ольгино и – в перспективе – ЖК «Новинки Smart City».

Троллейбусы убирать в городе не собираются. Троллейбусы, находящиеся в нормативном состоянии, будут направлены в депо №2 в Сормовском районе.

– Также планируется возобновить закрытый маршрут №8 от Дубравной и до Московского вокзала. Это решение позволит увеличить количество троллейбусов на маршрутах этого депо. Сейчас их 35, а будет 50, – уточнил Денис Рябинин.

Напомним, что к середине 2024 года в Нижнем Новгороде планируется завершить реконструкцию основных участков трамвайной сети.

– До конца 2023 года мы планируем закончить реконструкцию 6 и 7 трамвайного маршрута, пустить его целиком от Московского вокзала до Сормовского кольца с помощью нового подвижного состава, – ранее рассказал Артем Бафанов. – Также мы начали реконструкцию на проспекте Гагарина – участок в районе Щербинок и до центра планируем завершить в этом году или в начале следующего. Таким образом, до середины 2024 года у нас будут модернизированы основные участки трамвайной сети, где мы как раз и запустим новый подвижной состав, чтобы выводить его уже на новые современные рельсы, а не убивать на старых.