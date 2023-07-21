Проектирование железнодорожной ветки Мыза – Кстово продолжается в Нижегородской области. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Нижегородской области продолжается проектирование транспортно-пересадочного узла в городе Кстово. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

- В настоящее время закончены инженерные изыскания, получена исходно-разрешительная документация. Архитектурно-градостроительный облик ТПУ Кстово согласован главным архитектором Нижегородской области. Ведётся разработка основных разделов проекта, - пояснили на Горьковской магистрали.

В рамках проекта планируется построить железнодорожную ветку, которая соединит станцию Мыза в Нижнем Новгороде и Кстово. Для этого будет проведена реконструкция железнодорожной инфраструктуры на станции Мыза. Также будет построен соединительный железнодорожный путь в районе станции Ройка.

Электрички из Нижнего Новгорода в Кстово планируют запустить в 2025 году.