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НовостиОбщество21 июля 2023 9:48

Проектирование железнодорожной ветки Мыза – Кстово продолжается в Нижегородской области

Уже согласован архитектурный облик будущего здания Кстовского ТПУ
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Проектирование железнодорожной ветки Мыза – Кстово продолжается в Нижегородской области.

Проектирование железнодорожной ветки Мыза – Кстово продолжается в Нижегородской области.

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Нижегородской области продолжается проектирование транспортно-пересадочного узла в городе Кстово. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

- В настоящее время закончены инженерные изыскания, получена исходно-разрешительная документация. Архитектурно-градостроительный облик ТПУ Кстово согласован главным архитектором Нижегородской области. Ведётся разработка основных разделов проекта, - пояснили на Горьковской магистрали.

В рамках проекта планируется построить железнодорожную ветку, которая соединит станцию Мыза в Нижнем Новгороде и Кстово. Для этого будет проведена реконструкция железнодорожной инфраструктуры на станции Мыза. Также будет построен соединительный железнодорожный путь в районе станции Ройка.

Электрички из Нижнего Новгорода в Кстово планируют запустить в 2025 году.