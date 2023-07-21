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НовостиОбщество21 июля 2023 7:58

Световая инсталляция украсит Воскресенский собор в Арзамасе 29 июля

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Арзамасские купола»
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Фото: Администрация г.о.г. Арзамас

Фото: Администрация г.о.г. Арзамас

Аудиовизуальная инсталляция украсит Воскресенский собор на главной площади Арзамаса 29 июля. Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Арзамасские купола», сообщает пресс-служба администрации Арзамаса.

Видеопроекция на стенах обновленного храма появится в 21.30 – увидеть ее смогут все желающие, проход будет свободным. Инсталляцию организует студия dreamlaser, художники которой имеют большой опыт в создании подобных проекций.

- Она обыгрывает архитектурные особенности храма и вдохновлена торжественной увертюрой «1812» композитора П.И. Чайковского, посвященной победе России в Отечественной войне 1812 года, в честь которой и был воздвигнут Воскресенский собор, - рассказали подробности в мэрии.

Напомним, 30 июля в Нижегородскую область с рабочим визитом приедет патриарх Кирилл. В Воскресенском соборе Арзамаса он проведет богослужение, трансляция которого обойдется в 1,4 млн рублей.