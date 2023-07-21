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НовостиОбщество21 июля 2023 7:07

Малоимущих нижегородцев освободят от платы за соцнайм жилья

Региональное законодательство приводят в соответствие с федеральным
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Малоимущих нижегородцев освободят от платы за соцнайм жилья.

Малоимущих нижегородцев освободят от платы за соцнайм жилья.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Малоимущих жителей Нижнего Новгорода освободят от оплаты за пользование жильем, которое у них имеется по договору социального найма. Соответствующее решение поддержали депутаты Гордумы 20 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Внесение изменений продиктовано необходимостью приведения местного законодательства в соответствие с федеральными нормативными актами. Проект решения предусматривает освобождение малоимущих нижегородцев от внесения платы за наем помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Председателя постоянной комиссии по социальной политике Инна Ванькина выразила уверенность в том, что такие меры станут хорошей поддержкой малообеспеченных семей и будут способствовать «уменьшению социального неравенства».