Малоимущих нижегородцев освободят от платы за соцнайм жилья. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Малоимущих жителей Нижнего Новгорода освободят от оплаты за пользование жильем, которое у них имеется по договору социального найма. Соответствующее решение поддержали депутаты Гордумы 20 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Внесение изменений продиктовано необходимостью приведения местного законодательства в соответствие с федеральными нормативными актами. Проект решения предусматривает освобождение малоимущих нижегородцев от внесения платы за наем помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Председателя постоянной комиссии по социальной политике Инна Ванькина выразила уверенность в том, что такие меры станут хорошей поддержкой малообеспеченных семей и будут способствовать «уменьшению социального неравенства».