Нижегородский минград показал облик нового здания Детской железной дороги. Фото: сообщество министерства градостроительной деятельности во «ВКонтакте».

Минград Нижегородской области согласовал архитектурно-градостроительный облик служебно-технического здания Детской железной дороги на территории станции «Родина» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в сообществе министерства во «ВКонтакте».

Отметим, здание Детской железной дороги планируют построить на улице Октябрьской Революции. Первую концепцию здания отклонили эксперты Архитектурного совета весной, однако в новый облик внесли корректировки и согласовали их уже в июле.

Напомним, ранее стало известно, что архитектурный совет окончательно утвердил концепцию и объемно-планировочные решения межвузовского IТ-кампуса «Неймарк».