Около 45 тысяч учащихся сдали выпускные экзамены в Нижегородской области в 2023 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Почти 45 тысяч учащихся сдали выпускные экзамены в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на министерство образования и науки региона.

Как отмечается, после девятого класса государственную итоговую аттестацию прошли 31 452 человека, это выпускники текущего года, а также выпускники, которые не сдали экзамены в прошлом году. После 11 класса экзамены сдали 31 452 человека. Для выпускников специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также находящихся в исправительных учреждениях ГУФСИН, предполагалась сдача ГИА-11 в формате государственного выпускного экзамена.

-В рамках экзаменационной кампании 2023 года экзамены сдавали также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья: 175 одиннадцатиклассников и 1 248 девятиклассников. Для таких ребят создаются специальные условия: увеличивается продолжительность экзамена на 1,5 часа, устраиваются перерывы для проведения лечебных мероприятий и питания, - рассказала и.о. министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова.

Процедура проведения экзамена требует внимательности и сосредоточенности, для того, чтобы все прошло организованно. Для проведения ГИА задействовали более 17 тысяч педагогов, а также других сотрудников сферы образования. Все сотрудники проходили подготовку.

Для обеспечения объективности проведения ГИА, в пунктах сдачи использовали видеонаблюдение, металлоискатели и средства подавления сигналов мобильной связи.

-По имеющимся на сегодняшний день данным, в 2023 году средние баллы по всем учебным предметам, кроме литературы и английского языка, у выпускников Нижегородской области выше общероссийских. Это сложные экзамены, которые требуют тщательной подготовки, -добавила Ирина Кизилова.