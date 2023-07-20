20 нижегородских общественных пространств и 10 дворов благоустроили в Нижегородской области в 2023 году Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

20 общественных пространств и 10 дворов благоустроили в Нижегородской области по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. Об этом на заседании комитета Законодательного собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Михаил Куренков.

Всего за 2023 год планируют обновить свыше 90 общественных пространств, а также отремонтировать 26 дворов. На эти цели выделили более 1,7 млрд рублей.

- Все общественные пространства, на которых сегодня идут работы, выбирались при участии жителей – тех, кто будет там отдыхать, заниматься спортом, проводить свой досуг. Также мнения нижегородцев учитывались при подготовке концепций и наполнения общественных пространств, - отметил Михаил Куренков.

В рейтинговом голосовании вынесли 115 территорий. По ним подготавливают проектно-сметную документацию.

- Важно также выстраивать четкие взаимоотношения с подрядными организациями. Есть примеры, когда именно по вине подрядчика происходит срыв сроков. Необходимо отслеживать риски невыполнения работ, своевременно расторгать такие контракты и передавать объект в более добросовестные руки, - подчеркнул председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.