Проезд на улице Пожарского временно закроют до 24 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проезд на улице Пожарского временно закроют 20:00 21 июля до 08:00 24 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Изменения будут касаться участка на улице Пожарского напротив дома №1 на ул. Большая Покровская. На подъездах к участку поставят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.

- Для беспрепятственного подъезда к жилым домам в этот период будет введено двустороннее движение транспорта по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома № 16 до улицы Пискунова, - добавили в департаменте.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения.