Обновление покрытия на Большой Покровской завершат ко Дню города.

Обновление покрытия на Большой Покровской в Нижнем Новгороде планируется завершить ко Дню города. Об этом сообщает глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев.

По словам чиновника, всю пешеходную улицу разделили на участки длиной 100 метров. Для удобства нижегородцев и туристов их перекрывают по очереди, чтобы не парализовать движение полностью.

- В работах постоянно задействованы три единицы техники и 25 человек, - рассказал Алексей Рыболовлев. – На данный момент там уже демонтировано 1200 квадратных метров покрытия, уложено 700 квадратных метров брусчатки.

Работы ведутся по специальной технологии, при которой между гранитными плитами остаются небольшие зазоры. Благодаря этому углы плиты не трескаются. Одновременно с этим работы ведутся и у памятника Минину.

- Были замечания от жителей и туристов по его состоянию, поэтому основание памятника, ступени и сколотую гранитную плитку решили заменить, - рассказал Алексей Рыболовлев. - Полностью будет выполнен весь комплекс работ по благоустройству около памятника. Подрядчик работает с опережением графика и планирует завершить работы к 10 августа.