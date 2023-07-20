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НовостиСпорт20 июля 2023 14:02

ФК «Пари НН» отказался комментировать назначение Мелик-Гусейнова гендиректором клуба

Информация от инсайдера пока не получила официального подтверждения
Мария СОРОКИНА
Сообщается, что Давид Мелик-Гусейнов продолжит работать в правительстве.

Сообщается, что Давид Мелик-Гусейнов продолжит работать в правительстве.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В футбольном клубе «Пари Нижний Новгород» отказались комментировать возможное назначение заместителя губернатора, главы регионального Минздрава Давида Мелик-Гусейнова новым генеральным директором клуба.

- Без комментариев. Нет такой информации, - ответили корреспонденту «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе «Пари НН».

Ранее Телеграм-канал «Вовк» опубликовал несколько постов касательно Мелик-Гусейнова. В одном из них говорилось о том, что министр может покинуть свой пост. Параллельно появилась официальная информация, что он может перейти на более высокую должность и заниматься другим направлением.

Ссылаясь на инсайдера Ивана Карпова, Телеграм-канал также сообщает, что Давид Мелик-Гусейнов может заменить Равиля Измайлова на посту генерального директора клуба.

Тем временем, в канале самого инсайдера указано, что Измайлов не покинет свой пост до конца следующей недели.