Проекты трёх очередей дублера проспекта Гагарина находятся на госэкпертизе

Дублер Гагарина состоит из четырёх очередей строительства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект трёх очередей строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде находятся на госэкпертизе. На реализацию проекта предусмотрены инфраструктурные бюджетные кредиты в размере 17,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил корреспондент «Комсомолки», присутствовавший на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству в ЗСНО.

– Дублер Гагарина состоит из четырёх очередей. На первую очередь строительства ещё по заказу МКУ «ГУММиД» было получено положительное заключение, – уточнили в областном парламенте. – Другие находятся на экспертизе.

К августу власти ожидают получить положительное заключение по всем трем очередям, в том числе на мост через Оку.

Напомним, что дорога-дублёр и новый мост необходимы: по расчётам, они в два раза разгрузят проспект Гагарина и Мызинский мост.

– Если в этом направлении ничего не делать, то с увеличением трафика к 2030 году в городе наступит полный транспортный коллапс, – говорили ранее в правительстве.