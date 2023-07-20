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НовостиОбщество20 июля 2023 13:50

Проекты трёх очередей дублера проспекта Гагарина находятся на госэкпертизе

На реализацию проекта направят 17,9 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Дублер Гагарина состоит из четырёх очередей строительства.

Дублер Гагарина состоит из четырёх очередей строительства.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект трёх очередей строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде находятся на госэкпертизе. На реализацию проекта предусмотрены инфраструктурные бюджетные кредиты в размере 17,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил корреспондент «Комсомолки», присутствовавший на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству в ЗСНО.

– Дублер Гагарина состоит из четырёх очередей. На первую очередь строительства ещё по заказу МКУ «ГУММиД» было получено положительное заключение, – уточнили в областном парламенте. – Другие находятся на экспертизе.

К августу власти ожидают получить положительное заключение по всем трем очередям, в том числе на мост через Оку.

Напомним, что дорога-дублёр и новый мост необходимы: по расчётам, они в два раза разгрузят проспект Гагарина и Мызинский мост.

– Если в этом направлении ничего не делать, то с увеличением трафика к 2030 году в городе наступит полный транспортный коллапс, – говорили ранее в правительстве.