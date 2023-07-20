Массовое ДТП произошло в ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде. Фото: СОЦСЕТИ

Массовое ДТП произошло на улице академика Сахарова в Нижнем Новгороде днем 20 июля. Там в районе жилого комплекса «Цветы» столкнулись сразу несколько машин, сообщают очевидцы в соцсети.

Жесткая авария произошла около 15 часов недалеко от дома №4 по улице Сахарова. Судя по кадрам, которые выкладывают нижегородцы с места ДТП, там столкнулось не менее четырех машин. Все они получили сильные повреждения. Подробности и обстоятельства дорожного инцидента выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Из-за затора на дороге образовалась пробка, так что сейчас лучше воздержаться от поездок по этому маршруту.